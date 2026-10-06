Bei manchen Menschen reize die Kaffeesäure und die vom Magen produzierte Magensäure allerdings die Magenschleimhaut, sagt Riedl, wenn sich noch keine Nahrung im Bauch befinde, die wie ein Puffer die Säure neutralisiere. Davon betroffen sind vor allem Personen, die aufgrund einer genetischen Veranlagung eine empfindliche Magenschleimhaut haben, Raucher, deren Magenschleimhaut aufgrund der Schadstoffe im Zigarettenrauch geschädigt ist, oder ältere Personen, deren Magenschleimhaut weniger widerstandsfähig ist.