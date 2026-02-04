Das müssen Sie mir genauer erklären. Können Sie wohlwollend über Donald Trump denken – und wenn ja, warum soll das erstrebenswert sein?

Gut, wenn ich etwas über ihn lese, denke ich auch erst mal Sachen wie: So viele in seinem Alter haben einen Herzinfarkt, warum er nicht? Aber dann realisiere ich, dass ich derjenige bin, der wütend wird und sich niedergeschlagen fühlt. Okay, sage ich mir, er ist zwar aus meiner Sicht ein Tubel – aber auch er will letztlich nur glücklich sein. Damit heisse ich keineswegs gut, was er tut. Man versucht einfach, zu verstehen, dass das Leben polar ist und das Gute ebenso wie das Böse dazugehört. Und ich mich auf das ausrichten kann, was ich als gut und hilfreich erachte. Die Ethik ist einer der drei Hauptpfeiler der buddhistischen Praxis.