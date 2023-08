Die Hausarztdichte nimmt stetig ab und liegt seit Jahren unter dem empfohlenen Wert. Gleichzeitig steigt die Belastung in den Spitälern. Die Schweiz hat zudem nach Israel den zweithöchsten Ausländeranteil in der Ärzteschaft aller OECD-Länder: 39,5 Prozent der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz stammen aus dem Ausland beziehungsweise besitzen ein ausländisches Diplom, wie die aktuelle Statistik der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) zeigt. Damit hält die Schweiz den Europarekord. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Warum braucht es überhaupt einen Eignungstest, wenn sich der Ärztemangel verschlimmert?