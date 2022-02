Aufgezeichnet von Birthe Homann:



Wenn ich mich mit Covid anstecke, dann wars das wohl. Ich hatte ein geiles Leben voller Musik, Blues und Rock, mit guten Beziehungen und schönen Reisen. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen leben.



Ich hoffe, dass ich eine neue Lunge kriege. In meinem Alter, mit 66 Jahren, liegen die Chancen, die Transplantation zu überstehen, bei etwa 50:50. Optimistisch betrachtet.



Ohne Sauerstoff kann ich kaum mehr aus dem Haus. Ich transportiere ihn in einem kleinen Rucksack und trage eine Nasenbrille mit Schlauch, die mir den Sauerstoff zuführt. Mein Bruder wohnt im dritten Stock ohne Lift – ich habe ihn schon lange nicht mehr besucht, ich schaffe die Treppen nicht mehr. Einkaufen oder den ÖV benutzen tu ich auch schon lange nicht mehr: zu anstrengend und zu gefährlich in Pandemiezeiten.