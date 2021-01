Gurgelnd zum Monitoring

Wie könnte man also das Infektionsgeschehen in Schulen eindämmen, ohne Kindern zu schaden? Michael Wagner schlägt vor, regelmässig sogenannte Klassen-Pool-Tests zu machen. «Schon Kinder in der ersten Klasse können sie gurgeln», sagt er. «Schüler könnten das zu Hause machen, die Lösung in die Schule mitbringen – und mit der zusammengeschütteten Flüssigkeit könnte man dann einen PCR-Test machen.» Sobald ein solcher Test positiv wäre, würde man Einzeltests in der jeweiligen Klasse machen. So wäre mit wenig Aufwand ein gutes Monitoring in Schulen möglich.