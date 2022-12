Die Co-Autorin der weltweit massgeblichen Leitlinien der US-Kardiologenvereinigung (ACC) vermutet, dass auch bei vielen Covid-19-Erkrankten in der Akutphase eine Entzündung am Herz vorliegen könnte. «Bei den meisten Patienten nimmt diese Entzündung einen milden Verlauf und heilt von allein aus – es gibt allerdings in unserer Studie auch eine kleine Gruppe von Menschen, die während der Covid-Erkrankung noch keine Herz-Kreislauf-Symptome hatten und diese erst später entwickelten.» Sie haben also wohl zunächst nichts von einer solchen Entzündung bemerkt.