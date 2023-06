Wie helfen Sie Menschen mit chronischen Schmerzen?

Das ist sehr individuell. Viele sind am Anfang in einem Schwarz-Weiss-Denken gefangen. An guten Tagen gehen sie in die Selbstüberforderung – und haben mehr Schmerzen. Dann kippen sie ins andere Extrem und trauen sich nicht mehr, aktiv zu sein. Wir unterstützen sie darin, in kleinen Schritten auszuprobieren, was geht. Man muss nicht gleich eine Wanderung machen, sondern kann spazieren gehen. Es geht darum, die eigenen Grenzen zu respektieren, eine dosierte Aktivität zu finden und langsam zu steigern.