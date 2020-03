Eine schwangere Frau freut sich, dass nach den Monaten der Übelkeit nun die schönen Wochen kommen, in denen sie bald ihr Baby im Bauch spüren wird. «Aber irgendwie kann ich es nicht so richtig geniessen», sagt die 30-Jährige, «ich weiss ja nicht, wie schlimm dieser Virus Covid-19 Was Sie über das Coronavirus wissen müssen für mich und mein Baby sein könnte.» Sie sei verunsichert. In fünf Monaten ist der Geburtstermin. «Ich habe mir diese Zeit des Mutterwerdens definitiv anders vorgestellt.»