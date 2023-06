Bei der Erkrankung siedeln sich Endometriose-Herde, also verändertes Gewebe der Gebärmutterschleimhaut, ausserhalb der Gebärmutter an (siehe Grafik unten). Zum Beispiel in den Eierstöcken, innerhalb des Beckens, des Bauchraums oder am Darm. Es handelt sich um Zellen, die auf weibliche Hormone reagieren und sich wie Gebärmutterschleimhaut verhalten. Das heisst: Sie wachsen in der ersten Hälfte des Monatszyklus heran und werden am Ende abgestossen – was mit starken Schmerzen verbunden ist.