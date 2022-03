Auch jetzt, während ich diese Zeilen schreibe und im Osten Europas erneut Krieg herrscht wie im Balkan vor 30 Jahren. Die Fragen in Krisen und Kriegen an sich selber bleiben stets dieselben. Was habe ich aus meinem Leben gemacht? War ich ein guter Mensch? Was muss ich ändern? Wohin geht die Reise?