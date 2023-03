Vom öffentlichen Spital in die Privatpraxis

In öffentlichen Spitälern gilt eine indirekte Alterslimite. Ärzte werden zwischen 65 und 67 Jahren pensioniert. Allerdings: Viele Kaderärzte umgehen diese Altersobergrenze und verabschieden sich vorzeitig von den öffentlichen Spitälern und wechseln in eine Privatpraxis. Damit sind sie keiner gesetzlichen Alterslimite unterstellt und können weiter in ihrem Fachgebiet arbeiten.