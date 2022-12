Lohnt sich das teure Medikament finanziell für die Patienten?

In der Theorie braucht ein Patient nur diese eine Spritze. Da sich die Kosten für eine herkömmliche Behandlung schnell einmal auf 200’000 bis 300’000 Franken belaufen, wäre Hemgenix in rund zehn Jahren amortisiert. Allerdings zeigen Studien, dass in manchen Fällen die Wirkung verfliegt. Das heisst für die Patienten: zurück zum Start. Eine zweite Spritze ist nicht möglich.