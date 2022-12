Beobachter: Forscher wollen schon bei der über 5000 Jahre alten Gletschermumie Ötzi Arteriosklerose und vermutlich Bluthochdruck diagnostiziert haben. Hat also hoher Blutdruck nichts mit der modernen Überflussgesellschaft zu tun?

Thomas Lüscher: Doch. Volksstämme, die noch heute so leben wie unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren, belegen, dass die Lebensweise für die Entstehung von Bluthochdruck entscheidend ist. So liegt etwa der Blutdruck der Tsimané-Indios, die im bolivianischen Amazonaswald leben, im Durchschnitt lebenslang bei 116/73 mm Hg. Sie bewegen sich viel und jagen im Durchschnitt acht Stunden am Tag in einem Umkreis von 18 Kilometern. Wir Westler hingegen benutzen den Lift, um das Auto zu erreichen, aus dem heraus wir das Garagentor automatisch öffnen. Dann fahren wir zur Arbeit, wo wir einen weiteren Lift nehmen und dann den ganzen Tag vor dem Computer arbeiten.