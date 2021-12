Falls Älteren die Kraft in den Händen für die Manschette am Oberarm fehlt, ist ein Gerät mit Handgelenkmanschette eine gute Alternative (siehe 4 Messmethoden unten). Auch hier speichern moderne Geräte die Daten nicht nur, sondern übertragen sie direkt auf das Smartphone. Noch sehr überschaubar ist das Angebot an Smartwatches Smartwatch Das Kleinhirn am Handgelenk , die den Blutdruck am Handgelenk ohne weiteres Zutun messen. Das bislang einzige, nach ISO validierte Gerät ist die rund 550 Franken teure Smartwatch Omron Heartguide. Die Messung erfolgt über eine aufblasbare Manschette, die ins Armband integriert ist.