«Vor kurzem wurde ich im Bekanntenkreis so vorgestellt: ‹Weisst du, das ist die mit Long Covid.› Das hat mich gestört. Klar, ich bin stark eingeschränkt. An guten Tagen habe ich nur Schwindel und Kopfschmerzen, an schlechten liege ich mit meinem Mischlingshund Lucky im Bett. Über ein Jahr konnte ich nicht zur Schule. Aber ich bin mehr als meine Krankheit! Ich will nicht darauf reduziert werden, darum trete ich in diesem Text auch mit einem erfundenen Namen auf.