«Vor kurzem wurde ich im Bekanntenkreis so vorgestellt: ‹Weisst du, das ist die mit Long Covid.› Das hat mich gestört. Klar, ich bin stark eingeschränkt. An guten Tagen habe ich nur Schwindel und Kopfschmerzen, an schlechten liege ich mit meinem Mischlingshund Lucky im Bett. Über ein Jahr konnte ich nicht zur Schule. Aber ich bin mehr als meine Krankheit! Ich will nicht darauf reduziert werden, darum trete ich in diesem Text auch mit einem erfundenen Namen auf.
Ich bin 15, aus der Ostschweiz und in der Oberstufe. Bald soll ich mich für eine Lehre entscheiden. Medizin, Tiere, Mode – vorstellen kann ich mir vieles. Ich backe gerne Torten, male Bilder, style unser Zuhause um und schreibe brutale Krimis. Wenn es mir schlecht geht, lasse ich das an den Figuren aus.»