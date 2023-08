Medikamente waren nie in der Schweiz

Die Juristinnen und Juristen von Swissmedic stiessen bei ihrer Untersuchung schnell auf eine weitere Schweizer Firma, die ohne Bewilligung mit Medikamenten handelte. Beide Unternehmen gehören zu einer Holdinggesellschaft, die an der Adresse eines Anwaltsbüros in Sitten domiziliert ist. Wirtschaftlich berechtigt an den Firmen ist nach Erkenntnissen von Swissmedic ein tunesischer Geschäftsmann.