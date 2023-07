Was droht nun den fehlbaren Ärzten? Beim BAG heisst es, man habe «strafrechtliche Schritte» eingeleitet. Welche dies sind, will man aber «aufgrund des Untersuchungsgeheimnisses» nicht sagen. Im September des vergangenen Jahres hatte das Amt in einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss geantwortet, es seien noch keine Strafanträge eingereicht worden.