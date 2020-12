Trinken Frauen und Männer unter denselben Bedingungen, spüren Frauen den Alkohol meist schneller. Das liegt am Körperbau: Bei einer Frau zwischen 20 und 39 Jahren beträgt der normale Körperfettanteil 21 bis 32,9 Prozent. Bei einem Mann im gleichen Alter liegt er zwischen 8 und 19,9 Prozent. Je höher der Fettanteil, desto niedriger der ­Wasseranteil. «Bei Männern ist der Körperwasseranteil grösser, der wasser­lösliche Alkohol hat also ein grösseres Volumen, in dem er sich verteilen kann. Somit ist die Blutalkoholkonzentration geringer als bei Frauen», erklärt Bar­bara Felbecker, Oberärztin Neurologie am Kantonsspital St. Gallen.