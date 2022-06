«Häufig vergrössert sich die Schilddrüse und kann einen Kropf bilden», sagt Katharina Binz, Internistin und Endokrinologin in Zürich. Der Kropf kann Schluckbeschwerden oder Hustenreiz auslösen. Auch eine Schwellung des Fettkörpers hinter den Augen ist möglich, in seltenen Fällen können sie dann etwas hervorstehen. Betroffene müssen auch in augenärztliche Behandlung.