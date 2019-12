Wer «Darmprobleme» googelt, stösst schnell auf Mikrobiom-Tests. Diese relativ neuen Untersuchungen analysieren die DNA der Bakterien einer Stuhlprobe und geben so Einblick in die Darmflora – in die geheime Welt der Helferlein. Könnte ich so die Ursache für einige unspezifische Beschwerden finden, die mich seit Jahren plagten? Die Müdigkeit, die Magenprobleme, der geblähte Bauch?