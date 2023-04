Mit der Produktion in seinem Kellerlabor und dem Verkauf der Medikamente verstiess der pensionierte Arzt gleich mehrfach gegen das Heilmittelgesetz. So ist es etwa verboten, Arzneimittel ohne Bewilligung herzustellen und in Verkehr zu bringen. Ebenso wenig ist es erlaubt, für nicht zugelassene Mittel zu werben und Heilsversprechen abzugeben. Laut Strafbefehl handelt es sich bei den vom Arzt hergestellten Mitteln jedoch «ausnahmslos um Arzneimittel, welche in der Schweiz […] weder national noch kantonal in Verkehr gebracht werden dürfen».