Sie sind Direktor von Swisstransplant. Wer hat 2006 in der Schweiz entschieden, welcher Patient ein Organ bekommt?

Vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes 2007 wurde zuerst in demjenigen Spital geprüft, ob ein Empfänger auf der eigenen Warteliste passt, in dem der Spender verstarb. Wenn es dort keinen passenden Empfänger gab, wurden andere Spitäler nach möglichen Empfängerinnen und Empfängern angefragt. In einem komplexen Verfahren sind die Spenderorgane auf nationaler Ebene verteilt worden. Massgebend beim Entscheid, wer das Organ erhält, war das multidisziplinäre Team, das den Organspender behandelt hatte.