«Bei der Entnahme leben Spender und Spenderinnen oft noch.»

Birgit Christensen: Je nach Perspektive fällt die Antwort anders aus. Weil man Menschen seit den 1960er-Jahren durch neue intensivmedizinische Massnahmen am Leben erhalten kann, stellte sich die Frage, ob und wann Ärzte dieses beenden durften. Damals wurde das Hirntod-Kriterium festgelegt: Die Massnahmen darf man beenden, wenn alle Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind. Eine andere Perspektive nahm die Transplantationsmedizin ein: Sie setzte den Hirntod mit dem Tod der Person gleich.

Im ersten Fall werden die lebenserhaltenden Massnahmen beendet, um den Sterbeprozess einzuleiten. Im Rahmen der passiven Sterbehilfe lässt man dabei eine Person sterben, weil sie mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr aus dem Koma erwachen wird. Im zweiten Fall hingegen gilt die Person bereits als tot, und die intensivmedizinischen Massnahmen dienen der Organerhaltung. Der Hirntod gilt in der Schweiz seit 2007 als juristisches Todeskriterium. Damals trat das Transplantationsgesetz in Kraft.

Doch das Hirntod-Konzept als Voraussetzung der Transplantationsmedizin war und ist umstritten. Insbesondere neurologische Forschungen führten 2008 in den USA zu einer Debatte und einer veränderten Todesdefinition. Die Fähigkeit zur Interaktion mit der Umwelt wird dabei stärker gewichtet, als es die bisherigen neurologischen Kriterien vorgeben. Im Jahr 2015 hat das auch in Deutschland der Ethikrat intensiv diskutiert. In der Schweiz fand bislang keine vergleichbare Diskussion statt. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften scheint die Problematik auszublenden.



Mathias Nebiker: Eine Organspende ist nur dann möglich und zulässig, wenn eine Person bereits verstorben ist. Juristisch gesehen, gilt ein Mensch in der Schweiz als tot, wenn der Hirntod festgestellt wurde oder ein Herz-Kreislauf-Stillstand Reanimation So reagieren Sie richtig bei einem Herzinfarkt eingetreten ist. Es gibt klare und strikte Richtlinien, ab wann das der Fall ist. Der Tod wird nach dem Vieraugenprinzip festgestellt. Ein Intensivmediziner und eine Neurologin gehen dabei alle Punkte durch, die dazu erfüllt sein müssen. Beide sind unabhängig vom Transplantationsteam. Wenn eine hirntote Person Organspenderin ist, werden die Organe durch Medikamente und Maschinen künstlich am Funktionieren gehalten. Die Person gilt zu diesem Zeitpunkt als verstorben.