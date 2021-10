«Die Vergrösserung ist in der Regel gutartig», sagt Malte Rieken. Denn Prostatakrebs Prostatakrebs Das Leiden der Männer mache in den meisten Fällen in frühen Stadien keine Beschwerden beim Wasserlassen. Allerdings sollte man die Prostata urologisch untersuchen lassen, sobald Beschwerden auftreten. Dabei wird der Urin auf eine Infektion untersucht, der Harnstrahl gemessen und die Prostata kurz über den Enddarm abgetastet. Auch eine Ultraschalluntersuchung von Blase, Niere und Prostata gehört zum Standard. So kann bestimmt werden, wie gross die Prostata genau ist, wie viel Restharn sich nach dem Wasserlassen noch in der Blase befindet und ob die Nieren Schädigungen aufweisen. Hinzu kommt eventuell ein PSA-Test – kurz für prostataspezifisches Antigen –, ein Tumormarker.