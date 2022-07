Trotzdem rät Auer nicht grundsätzlich von Check-ups ab. Falls man ohnehin einen Arzt besuche, sei etwa eine kurze Blutdruckmessung Blutdruck messen Welche Blutdruckmessgeräte zuverlässig sind nicht verkehrt. Allein dafür einen Termin zu vereinbaren, lohne sich aber vielfach nicht. Wichtiger ist es, so Auer, dass sich Menschen mit einer konkreten Sorge an eine Fachperson wenden, die Alter, Geschlecht, individuelle Risikofaktoren, Werte und Präferenzen bei einer Empfehlung berücksichtigt. «Als Hausarzt will ich meine Patienten nur über jene Dinge informieren, die einen Unterschied für sie ausmachen, anstatt sie unnötig in Angst zu versetzen», so Auer.