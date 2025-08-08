

Ist die Angst vor Schlaflosigkeit eine Urangst? Es soll ja vorkommen, dass Menschen sterben, weil sie einfach nicht mehr schlafen können.

Tatsächlich ist die tödliche familiäre Schlaflosigkeit, wie der Name schon sagt, eine tödliche Krankheit – sie ist aber sehr selten. Die Furcht vor der Schlaflosigkeit ist keine Urangst, sie hat vielmehr mit der Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen zu tun. Wer zum Grübeln und Schwarzmalen neigt, leidet eher unter Schlaflosigkeit. Ängste und Befürchtungen, mit denen wir tagsüber gut umgehen können, schlagen in der Nacht voll durch. Das Gedankenkarussell Schlafprobleme Was tun, wenn negative Gedanken den Schlaf rauben? beginnt sich zu drehen, weil unsere Kompetenz, Probleme zu lösen, nachts eingeschränkt ist. In Verbindung mit einem ausgeprägten Leistungswillen wird es besonders problematisch. Leistungsbereite Menschen haben das Gefühl, sie könnten schlafen, wenn sie alles richtig machen. Aber das funktioniert nicht, im Gegenteil: Je mehr man schlafen möchte, desto schlechter schläft man in der Regel.