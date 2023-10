«Die Systole ist der Zeitpunkt, in dem die innere Welt regiert», schreibt die britische Neurokardiologin Sarah Garfinkel. Sie ist der Zeitpunkt, in dem das Gehirn am wenigsten empfänglich auf die Umwelt reagiert und die Verarbeitung äusserer Reize gedämpft ist. Deswegen fühlt sich während der Systole ein kleiner Nadelstich weniger schmerzhaft an als zwischen den Schlägen. Auch feine Reize wie schwache elektrische Impulse und sanfte Berührungen nehmen wir weniger deutlich wahr.