In ihren Workshops, die auch online durchgeführt werden, regt sie die Teilnehmenden oft an, sich zu überlegen, wie sie Achtsamkeitspraktiken in ihren Berufsalltag integrieren Psychologie «Ich habe keine Zeit für Achtsamkeit» können. Es müsse nicht immer gleich eine 45-minütige Meditation sein. Oft würden schon kleine Veränderungen einen Unterschied machen. «Sich zu Beginn eines Meetings oder bei Schichtübergabe kurz Zeit zum Ankommen nehmen, tief durchatmen, während der Laptop aufstartet, oder anderen in einer Besprechung die volle Aufmerksamkeit schenken», nennt sie ein paar Beispiele. «Letztlich geht es immer ums Bewusstsein – statt im Autopilot durch den Tag zu taumeln, präsent und voll da zu sein.»