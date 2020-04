Desinfektionsmittel tötet Viren effektiv ab. Es ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie keine Möglichkeiten haben, sich die Hände mit Seife zu waschen. So zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder draussen in der Natur. Inzwischen steht in vielen Läden ein Desinfektionsmittel im Eingangsbereich bereit. Da Sie beim Einkaufen verschiedene Lebensmittel oder Produkte berühren, sollten Ihre Hände sauber sein.