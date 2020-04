Was sehen Sie als Lösung?

Weil man nicht immer beeinflussen kann, wie laut das Gegenüber mit einem spricht, halte ich Masken Schutz vor Coronavirus So verwenden Sie die Hygienemaske richtig als längerfristige Strategie für sinnvoll. Besonders an Orten, an denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Zumal man mittlerweile weiss, dass etwa 50 Prozent der Infektionen passieren, bevor Leute krank werden. Das Virus wird also durch gesunde Leute übertragen. Wenn man die Abstandsregeln einhält, oder eine Maske korrekt trägt, wenn dieser Abstand nicht möglich ist, werden wir eine gute Chance haben, nicht in eine zweite Welle zu geraten.