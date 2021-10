«Es gibt immer mehr solche Apps, mit denen die Leute ihre Muttermale selbst analysieren können», sagt Studienleiterin Lara Valeska Maul. «Allerdings wurde noch keine grosse Beobachtungsstudie durchgeführt, die zeigt, wie gut sie in der Hautkrebsfrüherkennung in der Schweiz tatsächlich abschneiden. Darum haben wir eine App in unsere Studie aufgenommen.» Solche Apps müssen diagnostisch sehr genau sein, betont Maul: «Einerseits kann es die Leute unnötig verunsichern, wenn die App ein Risiko anzeigt, wo in Wirklichkeit gar keines besteht. Vor allem aber wäre es verheerend, wenn die App ein Melanom oder eine Vorstufe davon nicht erkennt und man dann nicht zur Kontrolle geht, weil man sich in falscher Sicherheit wiegt.»