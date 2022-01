Vergleicht man die Zahlen der ZHAW-Studie mit denjenigen der in den Jahren 2013 bis 2016 im Kanton Zürich durchgeführten «Luftibus»-Studie, so fällt auf, dass der Anteil der Rauchenden unter den 14- und 15-Jährigen massiv gestiegen ist. Bei den 14-Jährigen hat er sich von 2 auf 5 Prozent mehr als verdoppelt. Bei den 15-Jährigen stieg der Anteil der regelmässig Rauchenden von 4,5 auf 12,3 Prozent. In der Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen stieg der Anteil leicht von 21 auf 22 Prozent.