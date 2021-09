Gewohnheiten gehören zum Menschsein dazu. Sie strukturieren unser Leben und geben ihm einen Rhythmus. Sie sind verlässlich und strengen uns nicht an, sie verschaffen uns ein Gefühl von Sicherheit und Berechenbarkeit, vor allem in unsicheren Zeiten Stress abbauen Wie Rituale uns im Alltag helfen . Ob die Zigarette nach dem Essen, der erste Drink, wenn die Sonne untergeht, die Süssigkeit zum Kaffee: All das stimuliert das Belohnungszentrum in unserem Gehirn und suggeriert Vertrautheit und Wohlbefinden.