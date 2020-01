Stil und Aufmachung der Kampagne widersprechen dem Mantra der E-Zigarettenhersteller, ihre Dampfgeräte sollten lediglich Rauchern dabei helfen, zu einer weniger schädlichen Rauchen «95 Prozent weniger schädlich? Schlicht nicht wahr!» Alternative zu greifen. Im vergangenen Sommer sagte Mads Larsen, Schweiz-Chef von British American Tobacco, in einem NZZ-Interview: «Mit unserer Werbung versuchen wir in erster Linie, Raucher über unsere weniger belastenden, rauchfreien Produkte zu informieren und sie für einen Wechsel zu gewinnen.» Die jüngsten ePod-Inserate schaltete sein Unternehmen aber nicht in klassischen Zeitungen, sondern in der Pendlerzeitung «20 Minuten», der bei jungen Leserinnen und Lesern beliebtesten Medienmarke der Schweiz.