Coronatest-Empfehlung durch App

Am Mount-Sinai-Spital in New York nutzt man diese Erkenntnisse seit April 2020, um das medizinische Personal auf Covid-19 zu scannen. Die Forscher um Robert Hirten orientieren sich dabei an der vom vegetativen Nervensystem gesteuerten Herzfrequenzvariabilität (kurz HRV, für heart rate variability), also wie unterschiedlich der Abstand zwischen den Herzschlägen ist. Gesunde haben eine grosse Variabilität. «Der Wert reagiert sehr sensibel auf Stress im vegetativen Nervensystem Herzrhythmusstörung Wenn der Motor aus dem Takt gerät », sagt Hirten. Dann wird der Wert kleiner.