Schweiz konsumiert wenig

Die gute Nachricht: In dieser Hinsicht steht die Schweiz sehr gut da. Im europäischen Vergleich schneiden nur Deutschland und die Niederlande besser ab. Wenn man bei der Betrachtung die lateinische Schweiz ausklammern würde, wären wir an der Spitze. In keiner Region Europas werden gemäss dem Schweizerischen Zentrum für Antibiotikaresistenzen (Anresis) so wenig Antibiotika konsumiert wie in der deutschsprachigen Schweiz. In der Westschweiz und im Tessin ist der Verbrauch höher.