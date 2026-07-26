Pia Wolfensberger, 46 Jahre alt, ist Germanistin und ausgebildete Pflegefachfrau mit Vertiefung Psychiatrie. Seit zwei Jahren arbeitet sie bei einer psychosozialen Spitex und betreut Menschen mit psychischen Problemen, hilft ihnen im Alltag – oder ist auch einfach nur für sie da.

Diese Serie basiert auf realen Erlebnissen mit realen Personen. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen wurden Namen und gewisse Sachverhalte verändert.