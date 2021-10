Sie entschuldigen sich in Ihrem Schreiben mehrfach dafür, dass Sie mit einem so «belanglosen» Anliegen an mich gelangen. Und doch beschäftigt es Sie schon seit Jahren. Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist, geht es Ihnen automatisch gut. Andere leiden sehr unter Hitzetagen, doch für Sie kann es nicht warm genug sein. Sizilien ist Ihre Traumdestination.



Da wird der Schweizer Winter schon etwas schwieriger für Sie.



Zumindest gibt es aber auch da Tage, an denen die Sonne scheint, und dann geniessen Sie auch den Schnee. Schwieriger sind die Zwischenzeiten. Frühlings- und Herbsttage, wenn die Wolken tief im Tal hängen, haben einen grossen Einfluss auf Sie. Sie sind müde, eher gereizt und empfinden wenig Freude.