Denn: Was tut man, wenn man im Job nicht glücklich ist, aber eine Kündigung nicht in Frage kommt? Was tut man, wenn eine Beziehung schlecht läuft, aber man nicht ohne das Gegenüber sein möchte? Was tut man, wenn die Belastung zwar zu gross ist, aber das Loslassen noch viel mehr stresst als die Verausgabung? Und was gilt, wenn man gar nicht bereit ist, sich seinen wahren Bedürfnissen zu stellen, weil diese vielleicht derart schwer zu stillen sind, dass man die Schlacht von vornherein verloren glaubt?