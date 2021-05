Erst wenige Wochen sind die Ausschreitungen in St. Gallen her. Die Junge zu den Hauptopfern der Pandemie zu erklären, sei falsch, hiess es anschliessend in manchen Medien.



Es ist nur eins von vielen Beispielen, in denen öffentlich darüber debattiert wird, wer nun Anrecht auf den Opferstatus und den damit verbundenen Frust hat: