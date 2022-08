Kompliziert: Erwartungen, wie andere fühlen sollten

Komplizierter wird es da, wo wir Erwartungen an Menschen und Beziehungen haben. Kaum Probleme gibt es, wenn die Rollen klar abgemacht und verteilt sind. So erwarten wir von einem Polizisten, dass er sich an die Gesetze hält. Die Ärztin darf einen Kommentar über unseren Alkoholkonsum oder unser Gewicht abgeben, während die Kassiererin im Supermarkt dies besser unterlassen sollte. Auch wir selbst verhalten uns möglichst so, wie es von uns erwartet wird: In einem Schwimmbad etwa tragen wir Badekleidung.