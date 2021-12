Hilfreich sind aber vor allem auch Achtsamkeitsübungen Psychologie «Ich habe keine Zeit für Achtsamkeit» oder eine Psychotherapie. In der Achtsamkeit geht es genau darum, emotionale und instinktive Anteile an der Wahrnehmung etwas herunterzufahren. Unser Leben ist in der Regel recht sicher geworden, und unser Überlebensmodus ist heute eher etwas überaktiviert und steht uns so fast etwas im Weg.