Wir kennen jede Menge solcher Weisheiten. «Übung macht den Meister» oder die Liedzeile «You can get it if you really want». Ist es tatsächlich so einfach?

Albert Einstein war kein guter Schüler. Trotzdem hat er die Relativitätstheorie entwickelt. Deshalb ja: Jeder kann es schaffen! Fleiss allein genügt aber nicht. Um den Preis zu gewinnen, müssen Sie lernen. Ich mag das Zitat von Samuel Beckett: «Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.» Wenn Sie das nächste Level erreichen wollen, werden Sie zunächst scheitern. Das ist normal. Sie müssen aus Ihren Niederlagen lernen: Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? So geht Metakognition. Wenn Sie aus Fehlern nicht lernen können, erzielen Sie keinen Fortschritt.