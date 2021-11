Es ist sinnvoll, in sich hineinzuhören: «Warum stört mich die üble Laune eigentlich so? Was löst sie bei mir aus?» Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, zu reagieren. Grundsätzlich: Sprechen Sie die Sache direkt an – aber halten Sie den Ball flach und reden Sie ausschliesslich über die konkrete Situation. Nicht: «Warum bist du immer so aggressiv, nie kann dir jemand was recht machen!» Sondern: «Du klangst gerade frustriert, ist das so?»