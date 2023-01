Es ist also menschlich, wenn man folgert, die Freundin sei desinteressiert, wenn sie sich verspätet. Doch wahr ist es deshalb noch lange nicht. Die gute Nachricht: Wir können steuern, wie wir reagieren. Nur weil wir uns angegriffen fühlen, müssen wir nicht automatisch zum verbalen Gegenangriff ausholen. Die Situation bleibt unangenehm. Viele geraten in ein Dilemma: Sie möchten für ihr Anliegen einstehen, gleichzeitig aber eine gute Beziehung nicht durch ein schwieriges Gespräch gefährden. Was ist also der Weg aus der Sackgasse?