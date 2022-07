In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang vom verletzten inneren Kind. Damit sind alle Prägungen, alle emotionalen Zustände gemeint, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert sind. Vor allem schmerzliche Erfahrungen ruhen hier. Erst wenn in der Gegenwart etwas geschieht, was an den alten existenziellen Kummer erinnert, werden diese unbewussten Reste reaktiviert. Das innere Kind bäumt sich erneut tief verletzt und verzweifelt auf und übernimmt die Regie, ohne dass uns das bewusst wird. Wir verhalten uns plötzlich wie ein tobendes Kind. Ohne Rücksicht auf Verluste, als ginge es um Leben oder Tod.