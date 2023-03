In der Psychotraumatologie gibt es Therapeuten, die davon überzeugt sind, dass es im Bereich der organisierten sexuellen Gewalt Tätergruppen gibt, die bei ihren Opfern schon in der Kindheit oder Jugend eine DIS absichtlich herbeiführen. Sie würden ihre Opfer dann über einzelne Persönlichkeitsanteile mittels Bewusstseinskontrolle, auch Mind Control genannt, steuern, sogar ohne direkten Kontakt. Ist so etwas möglich?

Die Störung ist zwar in gewisser Weise «man-made», aber auf keinen Fall so, wie sich das die Protagonisten dieser Ideologie vorstellen. Die Störung ist viel zu komplex und auch individuell, als dass sie gezielt induziert werden könnte, erst recht nicht bei Kleinkindern oder gar Säuglingen. Dass man so etwas annehmen kann, entspringt meiner Meinung nach einem naiven Irrglauben. Es gibt jedenfalls keinerlei Belege oder Beweise, dass so etwas möglich ist.