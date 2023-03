5. Digitale Plattformen schaden jungen Erwachsenen

In der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren gaben 38 Prozent der befragten Personen an, dass die Rezeption von Inhalten auf digitalen Plattformen, insbesondere den sozialen Kanälen, sich stark negativ auf ihre mentale Gesundheit auswirkt. Ausserdem sorgen sich über zwei Drittel der Befragten in dieser Alterskategorie um die Zukunft generell. Insbesondere der Klimawandel macht den Jugendlichen mehr zu schaffen als älteren Personen. Auch sind junge Erwachsene doppelt so häufig von einem negativen Körperbild betroffen als Personen höherer Altersklassen.