Tatsächlich finden sich auf dem Portal Dutzende Personen, die keinen akademischen Abschluss Psychotherapie «Nur eine endlose Plauderei» in Psychotherapie haben. Die Daten werden automatisch aus der Suchplattform Local.ch übernommen. Dort kann man sich ohne Uni-Diplom und anerkannte Weiterbildung in der Rubrik «Psychotherapie» eintragen. «Die Plattform suggeriert deshalb bei vielen Einträgen ein Fachwissen, das gar nicht vorhanden ist», so Thüler. Swisscom Directories argumentiert, dass man es als Betreiber der Plattform nicht als Pflicht erachte, «die fachliche Qualifikation der eingetragenen Anbieter zu überprüfen».