Beobachter: Alain Di Gallo, die Pandemie schlägt zunehmend aufs Gemüt. Die Stimmung ist auf einem neuen Tiefpunkt – besonders bei den Jungen. Spüren Sie das in Ihrer Arbeit?

Alain Di Gallo: Im ersten Shutdown hatten wir nicht mehr Patientinnen und Patienten. Seit September bemerken wir aber eine deutliche Zunahme, vor allem bei den kleinen Kindern. Auf unserer Therapiestation für Sechs- bis Zwölfjährige ist der Andrang enorm. Das deckt sich mit der ersten repräsentativen Studie aus Deutschland zum Einfluss der Pandemie auf Kinder: Bei den Sieben- bis Zehnjährigen nahmen die psychischen Probleme am stärksten zu. Im Ambulatorium der Basler Kinder- und Jugendpsychiatrie hatten wir in den letzten vier bis fünf Monaten insgesamt 40 Prozent mehr Anmeldungen. Ähnlich sieht es aus in Zürich, Bern, Lausanne, Genf.